Investigadores españoles identifican una huella inmunitaria en sangre que predice la respuesta a la quimio-inmunoterapia en cáncer de pulmón

Un estudio liderado por investigadores del Grupo Español de Cáncer de Pulmón (GECP) ha demostrado que los linfocitos B (células del sistema inmunitario encargadas de producir anticuerpos), desempeñan un papel clave en la respuesta al tratamiento. En concreto, a la terapia con quimio-inmunoterapia administrada antes de la cirugía en pacientes con cáncer de pulmón no microcítico, el más frecuente. El hallazgo aporta nuevas claves sobre por qué algunos pacientes con este tumor responden mejor que otros al tratamiento.