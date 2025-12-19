edición general
5 meneos
106 clics
Investigadores desarollan una cámara que permite enfocar a la vez objetos a diferentes distancias

Investigadores desarollan una cámara que permite enfocar a la vez objetos a diferentes distancias

Los investigadores desarrollaron una "lente computacional" que permite ajustar diferentes enfoques para cada parte de la imagen. El sistema combina un diseño conocido como lente Lohmann, que usa dos lentes cúbicas curvadas que se coordinan para ajustar el enfoque, con un modulado espacial de luz que modula únicamente la fase (un dispositivo que controla cómo incide la luz en cada píxel), permitiendo así enfocar partes de la imagen a diferentes profundidades a la vez. Más info: imaging.cs.cmu.edu/svaf

| etiquetas: fotografia , óptica
4 1 0 K 45 tecnología
3 comentarios
4 1 0 K 45 tecnología
#1 diablos_maiq
Justo lo que andaba buscando  media
2 K 27
ChatGPT #2 ChatGPT
#1 a esto venía xD
1 K 17
maspipinobreve #3 maspipinobreve
#1 Como ya no venden cámaras ahora si las mejorarán los cabrones!
0 K 6

menéame