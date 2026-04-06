Investigado por dejar morir a caballos en una finca de Cuz de Cancela, Mondoñedo (Lugo)

La Policía Autonómica de Galicia investiga a un vecino de Mondoñedo (Lugo) por un presunto delito de maltrato animal. Durante la inspección de una finca situada en el lugar de Cruz de Cancela, los agentes de la Unidad Adscrita de la Policía Nacional observaron un potro sin vida en una charca, en aparente estado de descomposición. Al revisar el entorno,encontraron otro caballo tirado en el suelo, sin fuerzas para incorporarse, y localizaron otros caballos que carecían de acceso a agua y mostraban signos evidentes de desatención. Ante la grave...