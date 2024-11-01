Investigada una mujer por el envenenamiento de varios gatos en Páramo del Sil

El Puesto de Fabero de la Guardia Civil investiga a una mujer por un supuesto delito de maltrato animal tras recibir una denuncia que alertaba del envenenamiento de varios gatos. Los hechos han ocurrido en la localidad leonesa de Páramo del Sil, donde se han hallado dos gatos muertos y otros dos con síntomas graves de intoxicación que han tenido que ser atendidos en una clínica veterinaria. Se ha localizado comida para gatos mezclada con una sustancia en varios puntos de la localidad. La sustancia blanquecina ha sido analizada y resulta ser...