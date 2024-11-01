edición general
Investigada una mujer por el envenenamiento de varios gatos en Páramo del Sil

Investigada una mujer por el envenenamiento de varios gatos en Páramo del Sil

El Puesto de Fabero de la Guardia Civil investiga a una mujer por un supuesto delito de maltrato animal tras recibir una denuncia que alertaba del envenenamiento de varios gatos. Los hechos han ocurrido en la localidad leonesa de Páramo del Sil, donde se han hallado dos gatos muertos y otros dos con síntomas graves de intoxicación que han tenido que ser atendidos en una clínica veterinaria. Se ha localizado comida para gatos mezclada con una sustancia en varios puntos de la localidad. La sustancia blanquecina ha sido analizada y resulta ser...

azathothruna #3 azathothruna
En mis tiempos, las solteronas criaban gatos, no los mataban.
Ahora salen del closet.
Pero esto es barbaro
antesdarle #1 antesdarle *
“insecticida en polvo, de venta comercial.” Yo por las dudas se lo haría comer. Siempre he pensado que todas estas alimañanas si finalmente son condenadas sus datos deberían estar al alcance de cualquiera.
#2 carraxe
Y lo jodido es que la hijaputa ni ha sido detenida ni pasará ni una noche encerrada, para pensar fríamente lo malnacida que es.
