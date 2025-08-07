Agrupando testimonios de pacientes y médicos y análisis de datos clínicos recogidos en las clínicas de MSF en Gaza, se desprende que existe una violencia selectiva e indiscriminada por parte del ejército de Israel y contratistas privados de Estados Unidos contra gazatíes hambrientos en los lugares donde se produce la distribución de alimentos gestionados por la llamada Fundación Humanitaria en Gaza.
Tendría más sentido todavía la reticencia de los EEUU a la investigación de Genocidio por parte de la CPI.
Una investigación de Médicos Sin Fronteras concluye que los centros de distribución de alimentos de la estadounidense Fundación Humanitaria para Gaza (GHF) son lugares de "asesinatos orquestados".
Que por alguna extraña razón La SER ha decidido cambiarlo por este otro:
"No es ayuda, son asesinatos orquestados": Médicos Sin Fronteras pide desmantelar los repartos de comida de la Fundación Humanitaria de Gaza
Así que cada uno que saque sus propias conclusiones
Son nuestros impuestos utilizados en el genocidio!!