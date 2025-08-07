"No es ayuda, son asesinatos orquestados": Médicos Sin Fronteras pide desmantelar los repartos de comida de la Fundación Humanitaria de Gaza

Agrupando testimonios de pacientes y médicos y análisis de datos clínicos recogidos en las clínicas de MSF en Gaza, se desprende que existe una violencia selectiva e indiscriminada por parte del ejército de Israel y contratistas privados de Estados Unidos contra gazatíes hambrientos en los lugares donde se produce la distribución de alimentos gestionados por la llamada Fundación Humanitaria en Gaza.