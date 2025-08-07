edición general
"No es ayuda, son asesinatos orquestados": Médicos Sin Fronteras pide desmantelar los repartos de comida de la Fundación Humanitaria de Gaza

"No es ayuda, son asesinatos orquestados": Médicos Sin Fronteras pide desmantelar los repartos de comida de la Fundación Humanitaria de Gaza

Agrupando testimonios de pacientes y médicos y análisis de datos clínicos recogidos en las clínicas de MSF en Gaza, se desprende que existe una violencia selectiva e indiscriminada por parte del ejército de Israel y contratistas privados de Estados Unidos contra gazatíes hambrientos en los lugares donde se produce la distribución de alimentos gestionados por la llamada Fundación Humanitaria en Gaza.

efectogamonal #1 efectogamonal
Sorpresón {0x1f525}
#2 IsraelEstadoGenocida
Esto hace a Estados Unidos cómplice o culpable de Genocidio?

Tendría más sentido todavía la reticencia de los EEUU a la investigación de Genocidio por parte de la CPI.
Verdaderofalso #3 Verdaderofalso
Espera, había dudas?
efectogamonal #5 efectogamonal
El título original era este:

Una investigación de Médicos Sin Fronteras concluye que los centros de distribución de alimentos de la estadounidense Fundación Humanitaria para Gaza (GHF) son lugares de "asesinatos orquestados".

Que por alguna extraña razón La SER ha decidido cambiarlo por este otro:

"No es ayuda, son asesinatos orquestados": Médicos Sin Fronteras pide desmantelar los repartos de comida de la Fundación Humanitaria de Gaza

Así que cada uno que saque sus propias conclusiones {0x1f525}
#4 tierramar
La guerra está dirigida por EEUU, no por Israel. Desde el 8 de octubre han enviado a Israel 45 mil millones de dólares. Suministraron portaaviones, aviones F35 con bombas de 1 y 2 toneladas para decapitar a los movimientos palestino y libanés. Es una cultura de la violencia, con capacidad y decisión de causar el mayor daño posible. Si EEUU sigue actuando de esta manera junto con Israel, se habrán destruido las barreras creadas desde la II Guerra Mundial contra este tipo de atrocidades y…   » ver todo el comentario
efectogamonal #6 efectogamonal
#4 Y Europa, no se olvide Vd de Europa {0x1f525}
#7 tierramar *
#6 www.meneame.net/m/actualidad/financiacion-europea-industria-militar-is Financiación europea a la industria militar israelí a costa de los derechos humanos
Son nuestros impuestos utilizados en el genocidio!!
