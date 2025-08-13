edición general
13 meneos
36 clics
Una investigación de las FDI rechazó la hambruna de Gaza, pero los expertos dicen que sólo reafirmó su existencia [EN]

Una investigación de las FDI rechazó la hambruna de Gaza, pero los expertos dicen que sólo reafirmó su existencia [EN]

En un intento de desmentir las afirmaciones de Hamás sobre la hambruna inducida por Israel en la Franja de Gaza, las FDI señalaron que algunas de las personas que murieron de desnutrición padecían enfermedades preexistentes. Según los expertos, la información proporcionada por los militares demuestra que la población padece hambre. Las Fuerzas de Defensa de Israel emitieron el martes una declaración con la que pretendían refutar las afirmaciones realizadas por Hamás en su denominada "Campaña contra la hambruna", en la que culpaba a Israel de la

| etiquetas: investigación , fdi , idf , hambruna , gaza
10 3 0 K 142 actualidad
6 comentarios
10 3 0 K 142 actualidad
TooBased #1 TooBased
Completa: archive .ph/b3Q01
0 K 19
rogerius #3 rogerius
Que dicen los fachas que no son fachas.
0 K 19
MoussaZy #5 MoussaZy
Todo los que diga la basura de Israel es falso. Son unos hijos de puta en toda regla.
0 K 14
RoterHahn #6 RoterHahn
Es como que los nazis dijesen que en Treblinca no se asesina a Judíos.
La estrella de David va a ser en el futuro otro símbolo maldito como la esvástica, por mucho que les joda.
0 K 13
Magog #2 Magog
Que dicen los sionazis que no pasa nada... como si a las petroleras les preguntas sobre si contaminan o no, estudios sin fisuras
0 K 10
#4 yukatan *
habrán tenido que investigar mucho seguramente.....
0 K 7

menéame