Investigación por explotación laboral alcanza a 13 marcas de moda

La justicia italiana investiga a 13 marcas de lujo, incluyendo Gucci, Versace y Yves Saint Laurent, por presunta explotación de trabajadores chinos mediante subcontratistas en Italia. Se encontraron productos de estas firmas en talleres con condiciones laborales graves. El fiscal de Milán solicitó documentación sobre las cadenas de suministro. Marcas como Dior, Tod's y Armani también han sido señaladas. El gobierno italiano y la organización Cofindustria Moda defienden la reputación del sector y se comprometen a combatir la ilegalidad.