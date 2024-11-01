La investigación en espiral de Peinado se fija ahora en la alto cargo que está en el puesto que ocupó Bolaños en Moncloa

El magistrado insiste en implicar al Gobierno en el caso de la mujer de Sánchez después de que el Supremo rechazara de plano su intento de imputar al actual ministro de Justicia por la contratación de la asesora de Begoña Gómez cuando era secretario general de Presidencia. El juez Juan Carlos Peinado sigue buscando vías para elevar al Palacio de la Moncloa la causa que sigue desde hace casi un año y medio contra Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. El magistrado, que mantiene imputado al delegado del Gobierno........