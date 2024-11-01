INVESTIGACIÓN: La concesión de 'visas oro' se disparó casi un 50% desde que el Gobierno anunció su desaparición

El Observatorio Permanente de la Inmigración ha publicado la cifra de autorizaciones de residencia concedidas a inversores, las conocidas como visas oro, desde su creación, en 2013, hasta que fueron eliminadas, el pasado 3 de abril. El Gobierno había anunciado su derogación un año antes, lo que tuvo un efecto llamada: las solicitudes se multiplicaron para acogerse a los beneficios de las visas antes de que desaparecieran. Un tercio de los permisos de residencia se otorgó a cambio de inversiones y de ellas el 95% fueron inmobiliarias.