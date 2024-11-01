edición general
INVESTIGACIÓN: La concesión de 'visas oro' se disparó casi un 50% desde que el Gobierno anunció su desaparición

El Observatorio Permanente de la Inmigración ha publicado la cifra de autorizaciones de residencia concedidas a inversores, las conocidas como visas oro, desde su creación, en 2013, hasta que fueron eliminadas, el pasado 3 de abril. El Gobierno había anunciado su derogación un año antes, lo que tuvo un efecto llamada: las solicitudes se multiplicaron para acogerse a los beneficios de las visas antes de que desaparecieran. Un tercio de los permisos de residencia se otorgó a cambio de inversiones y de ellas el 95% fueron inmobiliarias.

2 comentarios
Es lo que pasa cuando anuncias cosas y entran en vigor mucho más tarde. Si hubiera sido de un día para otro no habría efecto llamada de ricachones extranjeros para especular con las escasas casas de aquí.
Y así ha seguido subiendo el precio de la vivienda. Que no será el único factor pero sin duda ha ayudado (95% de las inversiones para visa, inmuebles)
