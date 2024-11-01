Investigación de la BBC: el fastuoso palacio en Marruecos que Epstein intentó comprar días antes de su arresto

Jeffrey Epstein intentó comprar un fastuoso palacio en Marruecos el día antes de su arresto en 2019, según documentos publicados por el Departamento de Justicia de Estados Unidos el mes pasado. Epstein había intentado adquirir Bin Ennakhil desde 2011, pero las disputas con el vendedor sobre el precio y el acuerdo de compra se prolongaron durante años. El gran palacio, que es una réplica de la Alhambra de Granada, en España, y está ubicado en el lujoso barrio de Palmeraie de Marrakech, ha sido descrito como una obra maestra arquitectónica,