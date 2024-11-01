Inversiva, la empresa invertida por Juan Roig, factura 6 millones facilitando que cualquiera pueda invertir en vivienda

La proptech valenciana Inversiva, participada por Juan Roig a través de Angels, ha superado los seis millones de euros de facturación y encara 2026 como el año de la consolidación tras varios ejercicios de fuerte crecimiento. La compañía, cofundada y dirigida por Juanlu Cruz, nació con una premisa clara: facilitar que cualquier ahorrador pueda invertir en vivienda sin necesidad de conocimientos técnicos, tiempo ni contactos en el sector.