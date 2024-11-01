edición general
Inversiva, la empresa invertida por Juan Roig, factura 6 millones facilitando que cualquiera pueda invertir en vivienda

La proptech valenciana Inversiva, participada por Juan Roig a través de Angels, ha superado los seis millones de euros de facturación y encara 2026 como el año de la consolidación tras varios ejercicios de fuerte crecimiento. La compañía, cofundada y dirigida por Juanlu Cruz, nació con una premisa clara: facilitar que cualquier ahorrador pueda invertir en vivienda sin necesidad de conocimientos técnicos, tiempo ni contactos en el sector.

NPCMeneaMePersigue #1 NPCMeneaMePersigue
Grande Juan Roig, muchas gracias por invertir en dejar a la gente sin casa! heroe nacional
#3 surco
#1 Pues hombre, a mi no es que me caiga muy bien Roig, pero la empresa lo que dice es que tiene como objetivo poner más vivienda en el mercado, no dejar sin cada a la gente
NPCMeneaMePersigue #4 NPCMeneaMePersigue
#3 Claro todos sabemos que invertir en vivienda tiene como objetivo mejorar el mercado y no especular xD xD
#2 A_Ramos
No es una proptech. Es una mierdtech.
EpifaníaLópez #5 EpifaníaLópez
Lo de la vivienda como producto de inversión es una premisa perversa y tratar de implicar a "pequeños ahorradores" no es más que tratar de normalizarla entre los pobres para que nos apuñalado entre nosotros.
platypu #6 platypu
#5 Si el gobierno construyera mas viviendas y VPO no seria un problema
