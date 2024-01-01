Las inversiones de los fabricantes chinos en el extranjero superan por primera vez su mercado nacional

Tras años de enfocarse casi en exclusiva en su gigantesco mercado doméstico, los fabricantes de automóviles chinos han girado su mirada hacia el exterior, en busca de nuevas oportunidades de crecimiento y de una vía de escape a la feroz competencia interna. Según un informe del Rhodium Group publicado este lunes, por primera vez en 2024 las inversiones en el extranjero de estas empresas superaron a las realizadas dentro del país. Las compañías se enfrentan a una caída de la demanda doméstica y a una capacidad de producción sobredimensionada.