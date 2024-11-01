Las inversiones de Argentina en gasoductos facilitarán la transición del país hacia un rol de exportador de gas natural

Transportadora de Gas del Norte (TGN) es una de las principales empresas de transporte de gas natural de Argentina, y opera una red estratégica de gasoductos que conecta las áreas productoras de las cuencas Neuquina y del Noroeste con los principales centros de demanda interna y las rutas de exportación. El sistema cumple un rol fundamental en la evacuación del gas de suministro nacional y los flujos regionales de gas. El proyecto de reversión del Gasoducto Norte ha avanzado a través de tres etapas para permitir flujos de gas en sentido norte.