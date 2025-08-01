La inversión pública en materia de prevención de incendios ha descendido un 25% desde 2009

La Junta de Castilla y León recortó un 86% el gasto en esa partida: de 10,2 millones en 2009 a 1,4 millones en 2022. Además, la gestión del control de los incendios en esta comunidad fue privatizada en favor de Talher, una de las muchas empresas propiedad de Florentino Pérez, La empresa ha ganado 567 adjudicaciones en todo el territorio español por un total de 182,63 millones de euros en desde el año 2017.
Varios actores se benefician económicamente de los incendios forestales, ya sea directamente (contratos de extinción) o indirectamente (ahorros, subvenciones o mejoras en el uso de la tierra). Aquí detallo quiénes y cómo, basado en los puntos clave del texto:
Empresas de extinción y servicios relacionados:
-Ganan millones en contratos públicos para apagar incendios. Por ejemplo, en… » ver todo el comentario