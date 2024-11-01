edición general
19 meneos
73 clics
La invención de la tumba del Apóstol Santiago

La invención de la tumba del Apóstol Santiago

En ningún momento de la Antigüedad se menciona en textos sagrados o históricos la presencia de Santiago en Hispania. Sin embargo, a fines del siglo VI, en un texto conocido como Breviario de los Apóstoles, se le atribuye de la nada la predicación en las regiones occidentales, entre ellas Asturias, Galicia y Castilla. En estos lugares, sin embargo, no habría captado demasiados conversos.

| etiquetas: apostol santiago , tumba , invención , edad media
15 4 0 K 314 cultura
7 comentarios
15 4 0 K 314 cultura
Deckardio #1 Deckardio
El autor del artículo, Pablo González, es un peaso de escritor que ha publicado con Akal "La Francia de Gilles de Rais", sobre una de las figuras más siniestras de la historia. Entrevista:

go.ivoox.com/rf/135301344
1 K 40
Stieg #7 Stieg
#1 Pablo García, pero sí, es muy bueno.
0 K 10
themarquesito #3 themarquesito
Mi idea sobre la tumba de Santiago es que es una tumba cualquiera, tal vez 100 o 200 años más antigua que el descubrimiento.
Que fuese la de Prisciliano tendría bastante gracia, eso sí.
1 K 27
juliusK #5 juliusK *
Santiago era la hostia (nunca mejor dicho) incluso se le apareció la virgen del Pilar sin haber estado nunca en Zaragoza. Prisciliano era woke #3

La lucrativa fábula de la Virgen del Pilar share.google/tXzpFhcsQj7FfqW4T

share.google/fzLbrQEtXBA7I4xsP
1 K 14
themarquesito #6 themarquesito
#5 A los priscilianistas los menciona Isidoro de Sevilla en sus Etimologías (libro VIII) cuando habla de las herejías cristianas, aunque no les dedica mucho espacio:
Priscilianistas, así llamados por Prisciliano, quien en Hispania creó un dogma a partir del error de los gnósticos mezclado con el de los maniqueos.

Se ve que no fueron una herejía que generase particular interés
0 K 20
makinavaja #2 makinavaja
¿Desde cuando nombres como Pedro, Pablo, Santiago, Maria, Jesús,.... son comunes en Oriente Medio? :troll: :troll: :troll: :troll:
0 K 12
tul #4 tul
#2 la biblia entera es un dislate
0 K 17

menéame