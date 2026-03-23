Invención: La bicicleta ferroviaria [Eng]  

En 1892, Arthur Hotchkiss patentó lo que denominó el "ferrocarril elevado". Hotchkiss y otros innovadores imaginaron el transporte ferroviario para particulares mediante máquinas impulsadas por pedales que se desplazarían sobre redes ferroviarias construidas especialmente para ello. Según el Museo Nacional de la Bicicleta Velorama de los Países Bajos, el primer ferrocarril de este tipo unía Smithville y Mount Holly en Nueva Jersey. El terreno entre estas dos localidades era pantanoso, por lo que permitir a los residentes desplazarse a pocos met