Invasión de BAHÍA de COCHINOS (Cuba)  

¡La Bahía de Cochinos fue el escenario de uno de los fails más épicos de la Guerra Fría! Descubre cómo un grupo entrenado en secreto intentó cambiar la historia de Cuba, con espías, planes ocultos y mucha tensión internacional. ¿Por qué salió todo mal? ¿Quién estuvo detrás de la operación? ¡Dale play y alucina con esta historia que parece sacada de una peli de acción!
Su ultimo fracaso epico conocido; cuando intentaron colarse en corea del norte para poner un sistema de espionaje aprovechando la visita del zanahorio. Resultado; Varios pescadores muertos, huida sin conseguir nada, kimjonun apretando su militarizacion y nuclearizacion.
