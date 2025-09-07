edición general
Invasión de BAHÍA de COCHINOS (Cuba)

¡La Bahía de Cochinos fue el escenario de uno de los fails más épicos de la Guerra Fría! Descubre cómo un grupo entrenado en secreto intentó cambiar la historia de Cuba, con espías, planes ocultos y mucha tensión internacional. ¿Por qué salió todo mal? ¿Quién estuvo detrás de la operación? ¡Dale play y alucina con esta historia que parece sacada de una peli de acción!

| etiquetas: cuba , bahía de cochinos , ee.uu , invasión
Verdaderofalso #1 Verdaderofalso
Bahía cerditos como dicen para burlarse algunos
johel #2 johel *
Los operaciones especiales y Seals yankis no son tan extraordinarios como los pintan. Mas de un analista militar habia comentado sus recelos respecto a publicar unicamente sus exitos porque daba una imagen de superioridad irreal que les llevaba a enviarlos mas, a cometer aun mas errores. Algunos presidentes habian rebajado su uso precisamente por eso.
Su ultimo fracaso epico conocido; cuando intentaron colarse en corea del norte para poner un sistema de espionaje aprovechando la visita del zanahorio. Resultado; Varios pescadores muertos, huida sin conseguir nada, kimjonun apretando su militarizacion y nuclearizacion.
www.nytimes.com/es/2025/09/07/espanol/estados-unidos/mision-secreta-se
