edición general
22 meneos
36 clics
Inundaciones en Pakistán: más de 700 muertos y decenas siguen desaparecidos

Inundaciones en Pakistán: más de 700 muertos y decenas siguen desaparecidos

Pakistán atraviesa una de sus crisis humanitarias más graves de los últimos años tras las lluvias monzónicas y las inundaciones, que ya han provocado 706 muertes. La situación se agrava desde el inicio de la temporada de monzones el 26 de junio. Al menos 150 personas siguen desaparecidas, sobre todo en áreas montañosas y de acceso complicado en el noroeste del país. Se rescató a 17.917 personas e instaló 456 campamentos de ayuda. Las lluvias destruyeron o dañaron 2.934 viviendas a nivel nacional, y se perdieron 1.108 cabezas de ganado.

| etiquetas: inundaciones , pakistán , muertos , desaparecidos , lluvia , ndma , monzón , rescate
19 3 0 K 269 actualidad
5 comentarios
19 3 0 K 269 actualidad
XtrMnIO #3 XtrMnIO *
También allí gobierna el PP? Le echarán la culpa al Perro Sanxe pakistaní?
0 K 12
Asimismov #1 Asimismov *
Mazón: -¡Rubia! ¡Sujétame el cubata!
0 K 12
satchafunkilus #2 satchafunkilus *
#1 ¿No fue hace un tiempo Perro Sánchez de visita a la India?

¿La India no está al lado de Pakistán?

Blanco y en botella. Ahí lo dejo...
1 K 15
traviesvs_maximvs #5 traviesvs_maximvs
El Ventorro de Islamabad a tope.
0 K 10
mosfet #4 mosfet
Esto es cíclico, cada año salen las noticias de los muertos por las inundaciones monzónicas esas, no entiendo como se repite, 700 muertos es un despropósito, es una barbaridad tanta gente muerta, ¿no pueden tomar medidas? o sea, no vivir en esas zonas donde el agua se desmadra? igual no tienen remedio pero no lo entiendo, a estas alturas saben lo que pasa cada año, igual no pueden irse a vivir a ningún otro sitio
0 K 8

menéame