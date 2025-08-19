Inundaciones en Pakistán: más de 700 muertos y decenas siguen desaparecidos

Pakistán atraviesa una de sus crisis humanitarias más graves de los últimos años tras las lluvias monzónicas y las inundaciones, que ya han provocado 706 muertes. La situación se agrava desde el inicio de la temporada de monzones el 26 de junio. Al menos 150 personas siguen desaparecidas, sobre todo en áreas montañosas y de acceso complicado en el noroeste del país. Se rescató a 17.917 personas e instaló 456 campamentos de ayuda. Las lluvias destruyeron o dañaron 2.934 viviendas a nivel nacional, y se perdieron 1.108 cabezas de ganado.
