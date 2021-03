Introducción y resumen del psicópata narcisista

Se trata de un perfil mental cada vez más conocido, pero aún no lo suficiente. Me parece importante divulgarlo. Yo no soy experto, de modo que pido clemencia si cometo alguna imprecisión. (En los Tweets finales habrá fuentes a expertos en el asunto). El narcisista es patológicamente egoísta. Se trata de una persona que solo piensa en sí misma, que no empatiza con los demás (no siente nada por nadie) y que únicamente atiende a la satisfacción de sus propios deseos. Las personas, para él, son meros instrumentos.