La intervención de una vecina evita una tragedia en un incendio en San José de la Rinconada | Sevilla Actualidad

Sobrecogedoras imágenes llegadas a la redacción de un incendio ocurrido en la localidad de San José de la Rinconada, según informadores, a causa de un brasero. Las llamas y el humo salían frenéticamente de la terraza del piso cuando la moradora decidió salir por la ventana para salvar su vida, dejando su vida pendiente de una cornisa. Cuando todo parecía perdido, la vecina de abajo, una supermujer enfurecida, decidió convertirse en ángel de la guarda y, armándose de valor, cogió el pie de su vecina, que parecía caer al vacío, y le salvó la vida