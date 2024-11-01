edición general
7 meneos
9 clics
Intervención del SEK contra presuntos ciudadanos del Reich: continúan las investigaciones (Ale)

Intervención del SEK contra presuntos ciudadanos del Reich: continúan las investigaciones (Ale)

En agosto, una gran operación policial en Kriegsfeld causó revuelo. En ella se encontraron armas y posibles explosivos en una vivienda unifamiliar.

| etiquetas: sek , reichsburger , alemania , armas , golpe de estado
6 1 0 K 99 actualidad
sin comentarios
6 1 0 K 99 actualidad

menéame