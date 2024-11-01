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Internet nos ha retribalizado

El antropólogo Robert Lynch plantea que la tecnología e internet, especialmente las redes sociales, nos han retribalizado.

| etiquetas: psicología , internet , tribalismo , polarización
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2 comentarios
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#2 CosaCosa
Internet? Pense que era esta nueva moda del identitarismo
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menéame