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Internet nos ha retribalizado
El antropólogo Robert Lynch plantea que la tecnología e internet, especialmente las redes sociales, nos han retribalizado.
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