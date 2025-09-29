edición general
Interior tramita la rescisión de un contrato de balas con una empresa israelí

La secretaria de Estado de Seguridad, Aina Calvo, inicia los trámites para rescindir un contrato de balas con una empresa israelí.

| etiquetas: israel , interior , armas
