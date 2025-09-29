·
Interior tramita la rescisión de un contrato de balas con una empresa israelí
La secretaria de Estado de Seguridad, Aina Calvo, inicia los trámites para rescindir un contrato de balas con una empresa israelí.
israel
interior
armas
actualidad
actualidad
#1
riz
#0
Mira a ver si es esta
www.meneame.net/story/interior-anula-oficialmente-polemica-compra-bala
