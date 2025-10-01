edición general
Interior reduce de forma súbita al mínimo la presencia de los antidisturbios en Ceuta y Melilla

El Ministerio del Interior reducirá al mínimo la presencia de agentes antidisturbios en Ceuta y Melilla. La decisión se va a ejecutar en breve, según ha podido saber EL MUNDO, y supondrá un severo recorte de efectivos en ambas ciudades autónomas, donde el control de la migración y la vigilancia de barrios conflictivos con índices muy elevados de delincuencia suponen un gran problema de seguridad ciudadana.

