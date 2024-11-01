Interior, Ayuso y Almeida preparan un fortín policial para reprimir las protestas contra Israel en La Vuelta

Las autoridades madrileñas han caldeados la situación al llamar a la “represión” contra los manifestantes. El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, y la presidenta de la Comunidad, Isabel Díaz Ayuso, después de negar el genocidio y posicionarse públicamente del lado del Estado criminal de Israel, han retado a la sociedad civil con una amenaza de “represión” contra toda persona que se atreva a denunciar durante La Vuelta ciclista, a su paso por la capital, el genocidio que está perpetrando el país sionista en Palestina.