Interior, Ayuso y Almeida preparan un fortín policial para reprimir las protestas contra Israel en La Vuelta

Las autoridades madrileñas han caldeados la situación al llamar a la “represión” contra los manifestantes. El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, y la presidenta de la Comunidad, Isabel Díaz Ayuso, después de negar el genocidio y posicionarse públicamente del lado del Estado criminal de Israel, han retado a la sociedad civil con una amenaza de “represión” contra toda persona que se atreva a denunciar durante La Vuelta ciclista, a su paso por la capital, el genocidio que está perpetrando el país sionista en Palestina.

Antipalancas21 #1 Antipalancas21
El dispositivo sumará en torno a 1.100 policías y 400 guardias civiles a los agentes que ya acompañan diariamente a los corredores y será el más grande de la historia de este evento deportivo
#8 Lusco2
#1 Y lo pagará el estado sionista?
rafaLin #13 rafaLin
#8 Indirectamente. Los sionistas pagan a Ayuso y a Almeida, y ellos usan el dinero de los contribuyentes para pagar el dispositivo.
Antipalancas21 #15 Antipalancas21
#8 No hace falta lo pagaremos nosotros como todo y como regalo de ellos a quien comparte sus ideales.
fareway #2 fareway *
Se van a decepcionar los Almeida y Ayuso. Se creen que 1500 policías pueden frenar un pueblo. Ilusos. La historia pondrá a cada cual en su sitio, el PP está en el lado genocida.
Antipalancas21 #3 Antipalancas21
#2 No lo niegan, afirman que no hay genocidio en Gaza.
#4 Leon_Bocanegra
#2 te refieres a Almeida y Ayuso, los políticos o a Almeida y Ayuso los ciclistas?
plutanasio #11 plutanasio
#2 Almeida y ayuso no pintan nada. Los maderos están a las órdenes del delegado del gobierno, un hombre de confianza del PSOE.
luspagnolu #7 luspagnolu
Libertad, sí, pero poquita.
#6 tierramar
Humor. Un grupo de personas recrea en las fiestas de Artzeniega, la vuelta ciclista. Como son vascos, menos mal, que los que hacen de poli, llevan atrás la identificación como Ertzaina, y no como Guardia Civil, porque si no, lo mismo los detienen por desacato a la autoridad, ja, ja,... www.youtube.com/shorts/pmQ3cT3tc9o
mente_en_desarrollo #9 mente_en_desarrollo
Espero que paralicen la carrera a 10km de Madrid y ni llegue.
Herumel #10 Herumel
Siento decir esto, pero joder que gran día del Cobre va a ser la vuelta.
strike5000 #5 strike5000 *
¿Quieres ponerte a un lado de la carretera con tus banderas y tus pancartas? Sin problema. En eso consiste la libertad de expresión.
¿Quieres concentrarte en un lugar público para protestar? Informa con la antelación suficiente y si no hay conflictos con otros actos no tendrás problemas.
¿Quieres cortar el recorrido de un acto programado con meses de antelación? Pues lo siento pero eso no está permitido.
¿Quieres saltar a la carretera en medio de la carrera con el riesgo que eso supone para los corredores?  media
#16 Borgiano
¿Quién es el señor "interior"?

¡Ah, vale!, que es el panfleto ese de El Plural.
#12 sliana
estan buscando un palestino en madrid para poder sacrificarlo como guinda del pastel
#14 Madmaxi
Se prohibiran las banderas extremeñas por si las tunean con pañuelos navarros... que os veo venir...
