Interior, Ayuso y Almeida preparan un fortín policial para reprimir las protestas contra Israel en La Vuelta

Las autoridades madrileñas han caldeados la situación al llamar a la “represión” contra los manifestantes. El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, y la presidenta de la Comunidad, Isabel Díaz Ayuso, después de negar el genocidio y posicionarse públicamente del lado del Estado criminal de Israel, han retado a la sociedad civil con una amenaza de “represión” contra toda persona que se atreva a denunciar durante La Vuelta ciclista, a su paso por la capital, el genocidio que está perpetrando el país sionista en Palestina.
¿Quieres concentrarte en un lugar público para protestar? Informa con la antelación suficiente y si no hay conflictos con otros actos no tendrás problemas.
¿Quieres cortar el recorrido de un acto programado con meses de antelación? Pues lo siento pero eso no está permitido.
¿Quieres saltar a la carretera en medio de la carrera con el riesgo que eso supone para los corredores?
