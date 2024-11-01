Interceptada la venta ilegal de una recién nacida por 3.000 euros en un hospital de Málaga

La Policía Nacional adscrita a la Junta de Andalucía ha frustrado la entrega clandestina de una recién nacida tras detectar graves irregularidades en la inscripción de la paternidad en el Registro Civil. La madre biológica y la pareja que iba a adquirir a la bebé por 3.000 euros han sido imputados. La actuación policial tuvo lugar en un hospital de la provincia de Málaga, donde la menor permanecía ingresada. La alerta saltó tras una Resolución de Desamparo Provisional dictada por la Delegación Territorial de Inclusión Social, que activó de...