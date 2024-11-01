Los intentos de Microsoft de vender agentes de IA se están convirtiendo en un desastre [EN]

Los clientes pueden estar dándose cuenta de que tal vez les estén vendiendo una visión de un futuro distante. El debate sugiere que no están nada convencidos de que los grandes agentes de IA estén listos para completar de forma autónoma tareas complejas de varios pasos. Una tendencia preocupante considerando los miles de millones de dólares que las empresas de IA están gastando actualmente sin que se vislumbre un final ni un retorno de la inversión. Lo que se intenta vender a estos clientes simplemente no se ha materializado todavía.