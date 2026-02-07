Intensas nevadas en Japón dejan al menos 45 muertos y más de 500 heridos  

Japón se prepara para nuevas nevadas intensas durante el fin de semana, mientras la Agencia de Gestión de Incendios y Desastres informa de al menos 45 muertos y más de 500 heridos relacionados con la nieve desde el 20 de enero. La región noroeste de la prefectura de Niigata registró el mayor número de fallecidos, 17, y más de 170 heridos. En la ciudad de Aomori y en Wakkanai se registraron intensas nevadas y numerosos vehículos quedaron atrapados en la nieve.