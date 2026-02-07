edición general
12 meneos
117 clics

Intensas nevadas en Japón dejan al menos 45 muertos y más de 500 heridos  

Japón se prepara para nuevas nevadas intensas durante el fin de semana, mientras la Agencia de Gestión de Incendios y Desastres informa de al menos 45 muertos y más de 500 heridos relacionados con la nieve desde el 20 de enero. La región noroeste de la prefectura de Niigata registró el mayor número de fallecidos, 17, y más de 170 heridos. En la ciudad de Aomori y en Wakkanai se registraron intensas nevadas y numerosos vehículos quedaron atrapados en la nieve.

| etiquetas: japon , intensas , nevadas , al menos , 45 muertos , 500 heridos
9 3 0 K 158 Sucesos
10 comentarios
9 3 0 K 158 Sucesos
josde #1 josde
Como cae en Japón en el video adjunto se ve perfectamente.
1 K 38
TheIpodHuman #3 TheIpodHuman
#1 Aomori esta en el norte de Japon, en el limite con la Isla de Hokkaido, alli el clima suele ser bastante hostil todo el año y especialmente durante el invierno asi que estan bastante acostumbrados a las nevadas.
0 K 13
josde #5 josde
#3 Pues esta vez los han pillado pero bien
0 K 18
#2 Pitchford
Los paisajes nevados relajantes que salen en YouTube no tienen nada que ver con esta realidad peor que Filomena..
0 K 18
obmultimedia #10 obmultimedia
#9 en mi firefox no salen esos 3 puntitos que indica en la barra de navegacion.
0 K 11
obmultimedia #4 obmultimedia
En Firefox no funcionan los videos de esta web.
0 K 11
josde #6 josde *
#4 Pues yo uso Firefox y si me funcionan.
Y para que no te molestes : www.dailymotion.com/video/x9zfm6s
0 K 18
blak #7 blak
#4 quizá tengas el tracking protection de Firefox en modo estricto, eso hace que algunas cosas no funcionen
0 K 11
obmultimedia #8 obmultimedia
#7 ni idea de que es eso.
0 K 11

menéame