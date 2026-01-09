Inteligencia de la Guardia revolucionaria iraní advierte contra la continuación de los disturbios terroristas (inglés)

Tras los disturbios en Teherán y otras ciudades por parte de elementos afiliados a Estados Unidos e Israel, la Organización de Inteligencia del IRGC emitió un comunicado el viernes en el que afirmaba que, según los datos de inteligencia, el enemigo ha cambiado su estrategia contra Irán, pasando de los ataques militares a crear caos y perturbar la seguridad y el orden. En referencia a las recientes protestas contra la inestabilidad del mercado, la declaración señalaba que el enemigo ha intentado convertir las protestas en disturbios armados.