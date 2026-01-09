edición general
Inteligencia de la Guardia revolucionaria iraní advierte contra la continuación de los disturbios terroristas (inglés)

Tras los disturbios en Teherán y otras ciudades por parte de elementos afiliados a Estados Unidos e Israel, la Organización de Inteligencia del IRGC emitió un comunicado el viernes en el que afirmaba que, según los datos de inteligencia, el enemigo ha cambiado su estrategia contra Irán, pasando de los ataques militares a crear caos y perturbar la seguridad y el orden. En referencia a las recientes protestas contra la inestabilidad del mercado, la declaración señalaba que el enemigo ha intentado convertir las protestas en disturbios armados.

asola33
Todos los poderes del mundo han aprendido a llamar terrorismo a todo lo que no les gusta.
suppiluliuma
Un mensaje de los Zazis de MNM a los iraníes: Ciudadano, ¡obedece a tu gobierno! ¡La policía es tu amiga! ¡Nada de manifestaciones! ¡La lucha NO es el camino! ¡El orden es fundamental! ¡Respeta la propiedad privada! ¡Denuncia a los revoltosos! ¡Los alborotadores son terroristas! ¡Los traidores quieren vender nuestra patria a intereses extraneros! ¡Oponerse al gobierno es terrorismo! ¡La protesta es terrorismo! ¡La desobediencia es terrorismo! ¡Sigue al líder supremo!
