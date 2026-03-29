La Inteligencia Artificial nunca vencerá al funcionario español

No hay ninguna posibilidad de que una IA complete un trámite en la administración pública española. Esto quiere decir que, frente al progreso, tenemos al funcionario español. Mientras él siga en su puesto, miles de abogados seguirán en su puesto, y miles de gestorías tendrán trabajo y miles de asesores seguirán asesorando sobre lo que se tarda en tomar un café por la mañana en las oficinas de la Seguridad Social. [ACCESIBLE EN MODO LECTURA]