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La Inteligencia Artificial nunca vencerá al funcionario español

La Inteligencia Artificial nunca vencerá al funcionario español

No hay ninguna posibilidad de que una IA complete un trámite en la administración pública española. Esto quiere decir que, frente al progreso, tenemos al funcionario español. Mientras él siga en su puesto, miles de abogados seguirán en su puesto, y miles de gestorías tendrán trabajo y miles de asesores seguirán asesorando sobre lo que se tarda en tomar un café por la mañana en las oficinas de la Seguridad Social. [ACCESIBLE EN MODO LECTURA]

| etiquetas: inteligencia , artificial , vencerá , funcionario , español
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7 comentarios
10 0 3 K 21 tecnología
#1 woke *
El progreso es cuando las cosas cambian para mejor; el progresismo es el conservadurismo de la izquierda.
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ur_quan_master #5 ur_quan_master
#1 o también el progresismo puede ser un "hombre de paja" para conservadores sin argumentos
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arturios #6 arturios
#1 o_o si parece un comentario "inteligente" y todo xD xD xD
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#7 abogado_del_diablo
#1 Una frase ambigua que pretende pasar por una frase inteligente para acomplejados; no se entiende bien no por su profundidad sino por su ambigüedad.
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MoñecoTeDrapo #3 MoñecoTeDrapo *
El cuñado de Mariano José de Larra todavía está vivo y escribe estos artículos. :-P
1 K 21
CharlesBrowson #2 CharlesBrowson
:popcorn: :popcorn: el dia que abramos el melon en verdad :troll: :troll:
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Professor #4 Professor
Habria q prejubilarlos al 95% de todos los q no aporten nada.Lo digo totalmente en serio. Nos sale a cuenta pagarles la sopa boba con pension del 100% ,que tener millones de memas y comegambas poniendo zancadillas y lastrando el Estado, y poner en su lugar una IA que te resuelva todo sin necesidad de gestorias,modelos de resumen del iva, y todas las gulipolleces q tragamos para que millones de inútiles justifiquen sus salarios. Y si, ya,se q el 80% de los usuarios de este foro son funsionario o funsionaria profunda
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menéame