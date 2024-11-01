La Inteligencia Artificial llega al Ayuntamiento de Valladolid para agilizar las gestiones

La 'plantilla' de funcionarios del Ayuntamiento de Valladolid, formada por más de 1.500 empleados públicos, va a recibir formación en Inteligencia Artificial para "mejorar la eficiencia de los servicios prestados a la ciudadanía y afrontar los retos de transformación digital desde una perspectiva práctica y aplicada", destaca el Consistorio en un comunicado enviado este viernes.