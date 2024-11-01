edición general
2 meneos
16 clics
La Inteligencia Artificial llega al Ayuntamiento de Valladolid para agilizar las gestiones

La Inteligencia Artificial llega al Ayuntamiento de Valladolid para agilizar las gestiones

La 'plantilla' de funcionarios del Ayuntamiento de Valladolid, formada por más de 1.500 empleados públicos, va a recibir formación en Inteligencia Artificial para "mejorar la eficiencia de los servicios prestados a la ciudadanía y afrontar los retos de transformación digital desde una perspectiva práctica y aplicada", destaca el Consistorio en un comunicado enviado este viernes.

| etiquetas: ia , funcionarios , ayuntamiento , valladolid , microsoft
2 0 0 K 25 actualidad
1 comentarios
2 0 0 K 25 actualidad
MacMagic #1 MacMagic
- "Esa ley no aplica porque me lo dice la inteligencia artificial."
- "Pero señor, eso que dice es erróneo"
- "Vuelva usted la semana que viene, no olvide la cita previa, gracias"
1 K 22

menéame