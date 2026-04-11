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La inteligencia artificial y los humanos. ¿En qué nos parecemos, qué nos diferencia y cuál es el problema?

La inteligencia artificial, como Mythos de Anthropic, actúa según incentivos, pero carece de sentido común y límites morales humanos. Esto puede llevar a resultados imprevistos y potencialmente dañinos, como la capacidad de Mythos para enviar correos electrónicos y difundir información prohibida. La falta de mecanismos democráticos para regular y gobernar la IA plantea problemas sobre quién decide, controla y responde por los daños causados.

| etiquetas: inteligencia artificial , humanismo , automatización , responsabilidad civil
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1 comentarios
1 0 1 K 8 actualidad
efectogamonal #1 efectogamonal
Pues que el ser humano caga y mea y a la IA para eso, aun le falta un poquito {0x1f525}
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menéame