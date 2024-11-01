edición general
Los intelectuales que transformaron su partido en una editorial para burlar la represión de Franco

Símbolo de la resistencia interior durante el franquismo, Galaxia celebra sus 75 años de historia como precursora del galleguismo cultural.

