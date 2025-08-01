Intel recibirá 2.000 millones de inversión directa de SoftBank

SoftBank ha decidido apostar fuerte por Intel con una inversión de 2.000 millones de dólares en un momento donde el plan de Trump comienza a coger forma. El movimiento no solo refuerza el músculo financiero de la compañía estadounidense, sino que también marca un punto clave en la estrategia global de ambas empresas con un objetivo muy claro: impulsar la innovación en semiconductores y garantizar que Estados Unidos siga siendo un jugador de referencia en la fabricación de chips de última generación.