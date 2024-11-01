Intel muestra cómo la IA agentic revoluciona el ajedrez y se abre camino en otros deportes

Intel presentó allí ShashGuru, una solución abierta que combina el análisis preciso de motores clásicos con la capacidad conversacional de modelos de lenguaje, todo acelerado por procesadores Intel. Desarrollado por el estudiante Alessandro Libralesso, ShashGuru se basa en ShashChess (motor derivado de Stockfish) y en el modelo de lenguaje Llama 3.1-8B de Meta. La combinación permite algo inédito: explicar estrategias en lenguaje natural mientras analiza jugadas al nivel de un gran maestro.