Intel comienza a fabricar en masa su nodo más ambicioso: es el paso clave en el "renacer" de una empresa en la cuerda floja

Intel apostó su futuro al nodo Intel 18A, y lleva trabajando en él los últimos cuatro años. Ya está lista para fabricarlo en masa, y ahora cuenta con una ventaja clave: ser la fundición de Estados Unidos. Intel lleva años atravesando la crisis más profunda de su historia. A diferencia de NVIDIA, Qualcomm o AMD, que diseñan chips, pero los fabrican otros -TSMC en su mayoría-, Intel diseña y fabrica semiconductores (aunque también externaliza parte de su producción). Es, como se conoce en la industria, una fundición, y ...