Una integrante de Las Chillers enseña los pechos en un concierto y el PP de Molina denuncia "un show erótico"

El PP de Molina de Segura cree que la actuación del grupo musical Las Chillers en el concierto pre-Bside del pasado viernes fue "espectáculo irrespetuoso, carente de valores, erótico... en un recinto público con acceso y presencia de menores". una de las integrantes del grupo, en mitad de la actuación, se bajó del escenario y,mientras enseñaba sus pechos, dijo:''Estoy cansada de que me digan que como mujer no me puedo enfadar, no puedo insultar, no puedo gritar, no puedo cagar, no puedo follar... Yo sí puedo enseñar".