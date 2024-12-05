Insurrección de Jeju

La Insurrección o Masacre de Jeju ocurrió en la isla de Jeju, Corea del Sur, el 3 de abril de 1948. Entre 30 000 y 60 000 personas murieron como resultado de la represión del Ejército Surcoreano. La policía disparó contra los manifestantes que conmemoraban la lucha de los coreanos contra el ocupante japonés. Indignados, los vecinos atacaron comisarías. Consideraban que la policía había colaborado voluntariamente con los japoneses y llamaron a un levantamiento contra el gobierno militar estadounidense.
| etiquetas: cora del sur , guerra fría , masacre , represión política
El gobernador de Jeju estima que 60.000 habitantes fueron asesinados y que 40.000 se fueron a Japón.
Durante casi 50 años, las personas que mencionaron las masacres podían ser torturadas y condenadas a largas penas de prisión. En 1992, el gobierno del presidente Roh Tae-woo cerró una cueva donde se habían descubierto los restos de las víctimas.
El gobierno trató de encontrar una solución rápida a esta… » ver todo el comentario
www.elmundo.es/internacional/2024/12/05/67518b36e85ece011f8b45c4.html