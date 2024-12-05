Insurrección de Jeju

La Insurrección o Masacre de Jeju ocurrió en la isla de Jeju, Corea del Sur, el 3 de abril de 1948. Entre 30 000 y 60 000 personas murieron como resultado de la represión del Ejército Surcoreano. La policía disparó contra los manifestantes que conmemoraban la lucha de los coreanos contra el ocupante japonés. Indignados, los vecinos atacaron comisarías. Consideraban que la policía había colaborado voluntariamente con los japoneses y llamaron a un levantamiento contra el gobierno militar estadounidense.