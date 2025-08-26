edición general
El instrumento NIRSpec del JWST observa el cometa interestelar 3I/ATLAS

Se trata de un cometa con un núcleo rico en CO₂ lo que sugiere que o bien 3I/ATLAS contiene hielos que estuvieron expuestos a altos niveles de radiación, o bien se formó cerca de la línea de hielo de CO₂ en su disco protoplanetario estelar. La baja proporción de H₂O en la coma también podría ser debida a la bajo penetración de calor en su núcleo, que suprimiría la sublimación de H₂O con respecto a la de CO₂ y CO. Todos estos resultados están en perfecto acuerdo con lo esperado para una cometa interestelar compuesto de hielo, roca y polvo.

comentarios
#1 slender_1
"Todos estos resultados están en perfecto acuerdo con lo esperado para una cometa interestelar compuesto de hielo, roca y polvo"...

Entonces se descarta que sea una nave interestelar :-(
0 K 10

