El Instituto Temple anuncia: Descalificadas todas las novillas rojas de Texas [EN]

El Instituto Temple anuncia: Descalificadas todas las novillas rojas de Texas [EN]

El Instituto del Templo anunció el martes que las novillas rojas restantes que habían sido traídas desde Texas por Boneh Israel para llevar a cabo la ceremonia de purificación ordenada por la Biblia no son aptas para la ceremonia. En septiembre de 2022, Boneh Israel, una iniciativa de cooperación entre judíos y cristianos, encontró cinco candidatas adecuadas en Texas y las trasladó a Israel. Una novilla roja es una vaca hembra completamente roja sin más de un pelo no rojo en todo su cuerpo. En el lenguaje de la Biblia, el rojo no es exclusivame

calde #1 calde *
Otra absurdez religiosa...

Y aún hay que explicar otra qué no se le deben de permitir privilegios a las religiones!

:shit:
Jointhouse_Blues #7 Jointhouse_Blues
#1 Pues por esto que escribí en otro envío, básicamente: www.meneame.net/story/pete-hegseth-secretario-defensa-elogia-pastor-cr
#2 eldelcerro
Menuda movida, mire un poco en Internet y flipas.
ctrlaltsupr1 #3 ctrlaltsupr1
A ver si va resultar que no eran vírgenes. :troll:
Brill #8 Brill
Qué obsesión que tienen algunos con las pelirrojas...
ChatGPT #4 ChatGPT
no entiendo absolutamente nada del titular o la entradilla...
#5 carlosjpc *
#4 Básicamente que la construcción del templo se aplaza, la guerra definitiva para construir el mismo sobre la mezquita de Al-Aqsa también, y podemos vivir unos años más porque las vacas tenían más de una cana.
#6 tromperri
Pues … a la cazuela!
ElenaCoures1 #9 ElenaCoures1 *
Me imagino a algún gilipollas buscando pelos no rojos en sus cuerpos durante horas y me muero de risa
