El Instituto Temple anuncia: Descalificadas todas las novillas rojas de Texas [EN]

El Instituto del Templo anunció el martes que las novillas rojas restantes que habían sido traídas desde Texas por Boneh Israel para llevar a cabo la ceremonia de purificación ordenada por la Biblia no son aptas para la ceremonia. En septiembre de 2022, Boneh Israel, una iniciativa de cooperación entre judíos y cristianos, encontró cinco candidatas adecuadas en Texas y las trasladó a Israel. Una novilla roja es una vaca hembra completamente roja sin más de un pelo no rojo en todo su cuerpo. En el lenguaje de la Biblia, el rojo no es exclusivame