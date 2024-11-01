Instagram, OnlyFans y la prostitución

Testimonios de mujeres prostituidas señalan las exigencias brutales de los puteros, demandas que no son más que guiones de los miles de vídeos porno que visionan, excitados, abducidos por el placer que inunda su cerebro. Esto refuerza esas conductas violentas que, luego, van a necesitar replicar en sus relaciones sexuales. Cuando no les piden un suplemento por grabar la relación, para más tarde exhibirla ante sus colegas, como medalla, con valoraciones y recomendaciones machistas.
| etiquetas: prostitucion , redes sociales
Si tu aceptas 200€ por meterte una polla de goma de 1,5M por el culo, es tu problema (entiendase: tu estás aceptando hacer algo de forma voluntaria ¿que quieres que haga yo?)
Es un tema complicado
En la red se pueden encontrar vídeos realizados por supuestas "pornstars" amateurs que harían que una prostituta del puerto de Mozambique parezca una hermanita de la caridad.
Queda más moderno decir creadora de contenido para adultos que decir prostituta autónoma.
Llama la atención que persigan al dueño de Telegram y no al de OnlyFans