Instagram, OnlyFans y la prostitución

Testimonios de mujeres prostituidas señalan las exigencias brutales de los puteros, demandas que no son más que guiones de los miles de vídeos porno que visionan, excitados, abducidos por el placer que inunda su cerebro. Esto refuerza esas conductas violentas que, luego, van a necesitar replicar en sus relaciones sexuales. Cuando no les piden un suplemento por grabar la relación, para más tarde exhibirla ante sus colegas, como medalla, con valoraciones y recomendaciones machistas.

4 comentarios
imparsifal
Yo llevo denunciando el binomio IG-Onlyfans como prostitución mucho tiempo pero tanto en el PSOE como en Podemos (la derecha no la menciono) no se enteran o no se quieren enterar.
Magog
#1 es difícil meter mano a una empresa privada que hace lo que les pida sus clientes, siendo esto legal.
Si tu aceptas 200€ por meterte una polla de goma de 1,5M por el culo, es tu problema (entiendase: tu estás aceptando hacer algo de forma voluntaria ¿que quieres que haga yo?)

Es un tema complicado
andran
En el momento en que un vídeo sexual hecho por una mujer se monetiza en cualquier plataforma sube la apuesta y el objetivo es hacer el vídeo más cafre que se le ocurra para tener más visualizaciones y por lo tanto recibir más dinero.

En la red se pueden encontrar vídeos realizados por supuestas "pornstars" amateurs que harían que una prostituta del puerto de Mozambique parezca una hermanita de la caridad.

Queda más moderno decir creadora de contenido para adultos que decir prostituta autónoma.
tiesta
Muy buen artículo , Instagram es la red social donde onlyfans capta a sus clientes.
Llama la atención que persigan al dueño de Telegram y no al de OnlyFans
