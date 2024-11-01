edición general
3 meneos
3 clics
Instagram genera titulares automáticos de 'clickbait' para publicaciones en los resultados de Google sin consentimiento

Instagram genera titulares automáticos de 'clickbait' para publicaciones en los resultados de Google sin consentimiento

Incluso, se han identificado casos en los que la publicación no tiene pie de foto ni ningún comentario o información adicional, a parte de la imagen y, aún así, se muestra un titular relacionado con el contenido pero generado por Instagram en los resultados de búsqueda de Google. Por ejemplo, en el caso de una publicación de Instagram, compartida por el usuario escritor Jeff VanderMeer, que muestra un vídeo de un conejo comiendo plátano sin pie de foto, el resultado de búsqueda incluye el titular "Conoce al conejito que ama comer plátanos...

| etiquetas: instagram , google , redes , noticias
2 1 0 K 36 actualidad
3 comentarios
2 1 0 K 36 actualidad
YSiguesLeyendo #1 YSiguesLeyendo
... un 'snack' nutritivo para tu mascota", lo que tergiversa el contenido real de la publicación. Este tipo de acciones parecen ser un intento por parte de la red social de Meta de mejorar su posicionamiento SEO en los resultados de búsqueda de Google, sin embargo, puede inducir a error al mostrar información que no es del todo correcta y que no está supervisada por los usuarios que publicaron dicho contenido...
0 K 20
Pertinax #2 Pertinax
Conoce al conejito que ama comer plátanos...
Como clickbait es cojonudo, seamos sinceros.
0 K 18
Connect #3 Connect *
La IA te da los resultados sin tener que entrar a una web. Como resultado de esto, muchos creadores de contenidos web se desincentivarán ante la bajada de audiencia y en otros casos de ingresos.

Así que lo que están haciendo ya las IA es meterse en otras fuentes de información. Ya sea directamente de las televisiones o radios digitales como de las redes sociales. Y con lo que encuentren generar contenido para presentarlo en los resultados de sus IA. Estos titulares generados a partir de publicaciones de Instagram, demuestra que ya hay capacidad para hacerlo.

Y es así como se adelantan a la desaparición de muchas webs.
0 K 9

menéame