Instagram genera titulares automáticos de 'clickbait' para publicaciones en los resultados de Google sin consentimiento

Incluso, se han identificado casos en los que la publicación no tiene pie de foto ni ningún comentario o información adicional, a parte de la imagen y, aún así, se muestra un titular relacionado con el contenido pero generado por Instagram en los resultados de búsqueda de Google. Por ejemplo, en el caso de una publicación de Instagram, compartida por el usuario escritor Jeff VanderMeer, que muestra un vídeo de un conejo comiendo plátano sin pie de foto, el resultado de búsqueda incluye el titular "Conoce al conejito que ama comer plátanos...
Como clickbait es cojonudo, seamos sinceros.
Así que lo que están haciendo ya las IA es meterse en otras fuentes de información. Ya sea directamente de las televisiones o radios digitales como de las redes sociales. Y con lo que encuentren generar contenido para presentarlo en los resultados de sus IA. Estos titulares generados a partir de publicaciones de Instagram, demuestra que ya hay capacidad para hacerlo.
Y es así como se adelantan a la desaparición de muchas webs.