El inspector que ha dirigido la operación contra la primera célula terrorista de 'The Base' en España: "Es peligrosa porque abrazan la teoría más extrema del supremacismo blanco"

El inspector que ha dirigido la operación contra la primera célula terrorista de 'The Base' en España: "Es peligrosa porque abrazan la teoría más extrema del supremacismo blanco"

Confirma que el grado de radicalización era "alto" y que han tenido que intervenir ahora porque el líder mundial había pedido que actuaran en el país.

Andreham #2 Andreham
Si el líder mundial ha pedido que actúen, ¿saben quién es el líder mundial? ¿O cómo se comunica con esta gente? ¿Podrían tracear de dónde viene la señal?
suppiluliuma #9 suppiluliuma
#2 #3 #4 Rinaldo Nazzaro, que vive en San Petersburgo, protegido por Vova I el desnazificador.

No es que fuera, precisamente, un secreto.
Verdaderofalso #3 Verdaderofalso
O sea saben quién es el líder mundial, sus secuaces y sus vías de comunicación?
traviesvs_maximvs #4 traviesvs_maximvs
#3 Adolf Hitler robot desde su base antártica.
#6 pozz
#3 Un exempleado del FBI y el Pentagono, que huyó a Rusia y dirige la oeganización bajo el amparo y la protección del Kremlin.
en.wikipedia.org/wiki/The_Base_(neo-Nazi_group)
:roll: :roll:
#10 pozz *
#7 Acabo de mirarlo, y esa Divsion atomguafen hace justo un año y muy poco fue desmantelada.
en.wikipedia.org/wiki/Atomwaffen_Division

en.wikipedia.org/wiki/The_Base_(neo-Nazi_group)
Es curioso, the base tienen por aliado al Movimiento Imperial Ruso, y estos nazis si que estan en activo.... y si, estos nazis rusos llevan dando por culo a los ucranianos en Donbas desde Abril del 2014.
en.wikipedia.org/wiki/Russian_Imperial_Movement

Como no, nazis occidentales babeando por la Rusia de Putin.. pero los ukros son nazis porque patatas, aunque todos esos nazis occidentales que adoran la Rusia de Putin, por misterios de la vida, desprecian y odian a Ucrania.
Arzak_ #1 Arzak_
Como el Alvise. 8-D
#11 chocoleches *
El Meu Combat... madremiadelamorhermoso , pero de donde han sacado una edición en catalán del Mein Kampf??? Según google eso no existe.

He buscado en la FNAC, y al buscar el título en aleman me ha bloqueado la página.

www.fnac.es/SearchResult/ResultList.aspx?Search=mein+kampf&sft=1&a
Malinke #8 Malinke
¿Sí sólo fuera un poco ya no serían peligrosos? Ahora entiendo que existan organizaciones y partidos xenófobos y supremacistas legalizados, es porque no llegan al extremo. Pue que bien.
#5 encurtido
Recreación de los hechos: www.filmaffinity.com/es/film337551.html
