El insólito caso de la mujer que se infectó de malaria en Sevilla sin haber viajado a un país endémico

El hospital centró la investigación en la gammagrafía tiroidea que esta mujer de 60 años se hizo días atrás, pues el paciente previo había sido un señor de Guinea Ecuatorial, donde la malaria es endémica y era portador asintomático. Según ha explicado el jefe de la unidad de Enfermedades Infecciosas y Microbiología del Hospital Virgen del Rocío, Jose Miguel Cisneros, descubrieron que el origen de la infección estaba en la funda protectora de plomo que se usa habitualmente para recubrir las jeringuillas para pruebas diagnósticas.