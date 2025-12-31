Inseguridad legal y riesgos personales: escenarios que surgirán tras la judicialización de la tasa de redes de la CNMC

No hay precedentes del lío que se ha formado en el seno de la CNMC (Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia) a causa de la circular de metodología de retribución de redes eléctricas y su consecuente tasa, que pese a no contar con el apoyo de compañías, Gobierno y Consejo de Estado, se aprobó definitivamente en el 6,58% el pasado 23 de diciembre. "La probabilidad de que se judicialice la decisión del regulador es del 100%", señalan fuentes del sector a EL ESPAÑOL-Invertia. Todo ello generando una importante inseguridad legal.