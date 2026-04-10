Un insecto con picadura potencialmente letal se propaga en más de 20 estados y alerta a autoridades sanitarias

La propagación de la hormiga asiática de aguijón en Estados Unidos ha activado alertas en agencias medioambientales y sanitarias, debido a su rápida expansión en más de 20 estados y su efecto en la biodiversidad y la salud pública. El avance se ha documentado durante el último año y compromete tanto áreas urbanas como rurales, según reportes del Servicio Forestal del Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USFS) y el monitoreo de universidades especializadas como la Universidad Estatal de Carolina del Norte (NC State) y la plataforma int