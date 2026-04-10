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Un insecto con picadura potencialmente letal se propaga en más de 20 estados y alerta a autoridades sanitarias

Un insecto con picadura potencialmente letal se propaga en más de 20 estados y alerta a autoridades sanitarias

La propagación de la hormiga asiática de aguijón en Estados Unidos ha activado alertas en agencias medioambientales y sanitarias, debido a su rápida expansión en más de 20 estados y su efecto en la biodiversidad y la salud pública. El avance se ha documentado durante el último año y compromete tanto áreas urbanas como rurales, según reportes del Servicio Forestal del Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USFS) y el monitoreo de universidades especializadas como la Universidad Estatal de Carolina del Norte (NC State) y la plataforma int

| etiquetas: eeuu , expansión
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3 comentarios
2 1 0 K 31 actualidad
Chinchorro #1 Chinchorro
Que recen mucho que seguro que diosito les salva. Y si se mueren por la picadura... bueno, es la voluntad del altísimo.
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dunachio #2 dunachio
A ver si con un poco de suerte se pasa por La Casa Blanca.
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Tontolculo #3 Tontolculo
representa un reto para la gestión de ecosistemas y la prevención de incidentes de salud vinculados a su picadura, que puede desencadenar reacciones alérgicas graves en personas susceptibles.

Pues como las avispas, los tábanos y demás. Un poco sensacionalista el titular
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menéame