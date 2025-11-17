La inscripción de nuevos estudiantes inmigrantes en las universidades estadounidenses cae un 17%, casi un 60% en postgrado

Se atribuyó la caída a problemas de visa y al menor interés global en estudiar en Estados Unidos: “hay señales de advertencia para los próximos años, y estoy realmente preocupado". Representan cerca del 6% de la matrícula pero aportan una proporción significativa del presupuesto universitario debido a sus tasas elevadas. En campus de élite, constituyen hasta una cuarta parte del cuerpo estudiantil. Mientras tanto, países como Alemania y Canadá han intensificado su reclutamiento internacional, ofreciendo políticas migratorias más favorables.