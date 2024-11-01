edición general
10 meneos
54 clics
Una inscripción encontrada en Zamora reescribe la historia del despliegue de las tropas romanas en la península Ibérica en el siglo I d.C

Una inscripción encontrada en Zamora reescribe la historia del despliegue de las tropas romanas en la península Ibérica en el siglo I d.C  

Un descubrimiento epigráfico de primer orden, una estela funeraria de cuarcita encontrada en una bodega de la localidad zamorana de Fuente Encalada, puede reescribir capítulos de la historia militar romana en Hispania. El hallazgo, estudiado por los investigadores Juan José Palao Vicente (Universidad de Salamanca) y Jorge Sánchez-Lafuente Pérez (Universidad de León), consiste en la lápida de un jinete del ala Augusta, una unidad de caballería auxiliar, y aporta datos cruciales para entender el dispositivo militar romano en la península.

| etiquetas: inscripción , tropas romanas , zamora , siglo i d.c
8 2 0 K 118 cultura
1 comentarios
8 2 0 K 118 cultura
#1 cunaxa
Ya te digo yo como lo han encontrado: algún alumno de la Universidad de salamanca fue invitado por algún colega a una fiesta en la bodega y la vio allí, que la habían usado la hacerla porque echaban mano de todo lo que esanba a su alcance.
1 K 18

menéame