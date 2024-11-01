Una inscripción encontrada en Zamora reescribe la historia del despliegue de las tropas romanas en la península Ibérica en el siglo I d.C  

Un descubrimiento epigráfico de primer orden, una estela funeraria de cuarcita encontrada en una bodega de la localidad zamorana de Fuente Encalada, puede reescribir capítulos de la historia militar romana en Hispania. El hallazgo, estudiado por los investigadores Juan José Palao Vicente (Universidad de Salamanca) y Jorge Sánchez-Lafuente Pérez (Universidad de León), consiste en la lápida de un jinete del ala Augusta, una unidad de caballería auxiliar, y aporta datos cruciales para entender el dispositivo militar romano en la península.