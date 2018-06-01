La Inquisición española fue un tribunal moderado para los estándares de su época

Nada de esto quiere decir que la Inquisición española sea algo de lo que estar orgullosos o que deba ser recordada con cariño. Pero no es paradójico concluir que también fue, para los estándares de la época, en muchos sentidos superior a casi todos los demás tribunales. Incluso en los siglos transcurridos desde entonces, a veces hemos hecho cosas peores que la Inquisición española, y eso es algo que nadie espera.