La Inquisición española fue un tribunal moderado para los estándares de su época

Nada de esto quiere decir que la Inquisición española sea algo de lo que estar orgullosos o que deba ser recordada con cariño. Pero no es paradójico concluir que también fue, para los estándares de la época, en muchos sentidos superior a casi todos los demás tribunales. Incluso en los siglos transcurridos desde entonces, a veces hemos hecho cosas peores que la Inquisición española, y eso es algo que nadie espera.
Al tiempo que la sentencia de tormento se pronunciare , el reo sea advertido, particularmente de las cosas sobre que es puesto questión de tormento: pero después de pronunciada la sentencia, no se le debe particularizar cosa alguna, ni nombrársele
… » ver todo el comentario
Como casualidad, si visitais Cartagena de Indias, tienen un museo de la inquisición muy chulo: en.wikipedia.org/wiki/Palace_of_the_Inquisition_(Cartagena,_Colombia)
Me resultó curioso, que en todo el Virreinato del Perú solo habían asesinado a un puñado de personas que no llegaban ni a diez creo recordar. Para ser algo tan malo y macabro me pareció nada si lo comparas con las matanzas actuales
En la propaganda isabelina y protestante, el Imperio español figuraba como una amenaza para todo lo bueno en el mundo.
Dondequiera que la política y el sistema judicial se superponen, es probable que surja la controversia. Ya sea la investigación de Mueller o la Comisión de Derechos Civiles de Colorado, en el momento en que cualquier autoridad legal parece perseguir a alguien con demasiado afán, la gente denuncia una injusticia. En nuestra sociedad pluralista, la igualdad ante la… » ver todo el comentario
Además, las confesiones hechas bajo tortura eran inadmisibles como prueba. Para ser de alguna utilidad, tenían que ser repetidas libremente cuando se había eliminado cualquier amenaza de coacción adicional. Podrías preguntar razonablemente por qué molestarse en usar la tortura si no se puede usar ninguna confesión extraída, pero esta era… » ver todo el comentario