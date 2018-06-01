edición general
8 meneos
20 clics

La Inquisición española fue un tribunal moderado para los estándares de su época

Nada de esto quiere decir que la Inquisición española sea algo de lo que estar orgullosos o que deba ser recordada con cariño. Pero no es paradójico concluir que también fue, para los estándares de la época, en muchos sentidos superior a casi todos los demás tribunales. Incluso en los siglos transcurridos desde entonces, a veces hemos hecho cosas peores que la Inquisición española, y eso es algo que nadie espera.

| etiquetas: historia , torquemada , juderías , catolicismo
7 1 2 K 64 cultura
6 comentarios
7 1 2 K 64 cultura
themarquesito #2 themarquesito
De lo más interesante es que el uso de la tortura era extremadamente esporádico porque la Inquisición no se fiaba mucho de su efectividad, como queda claro por los artículos 49, 50, y 53 de las instrucciones suplementarias de 1561. Cito el 49:
Al tiempo que la sentencia de tormento se pronunciare , el reo sea advertido, particularmente de las cosas sobre que es puesto questión de tormento: pero después de pronunciada la sentencia, no se le debe particularizar cosa alguna, ni nombrársele

…   » ver todo el comentario
5 K 83
Torrezzno #3 Torrezzno *
Joder que diga eso un medio anglosajón es tremendo. A quien le interese la historia la facha Roca Barea tiene un muy fascista libro llamado Imperiofobia y leyenda negra y que a mi parecer merece la pena leer

Como casualidad, si visitais Cartagena de Indias, tienen un museo de la inquisición muy chulo: en.wikipedia.org/wiki/Palace_of_the_Inquisition_(Cartagena,_Colombia)

Me resultó curioso, que en todo el Virreinato del Perú solo habían asesinado a un puñado de personas que no llegaban ni a diez creo recordar. Para ser algo tan malo y macabro me pareció nada si lo comparas con las matanzas actuales  media
3 K 47
#5 kaos_subversivo
#3 no pasé del prologo (de Arcadi espada, si no recuerdo mal)
0 K 12
Bertrand_Ndongo #1 Bertrand_Ndongo
Traducido:

En la propaganda isabelina y protestante, el Imperio español figuraba como una amenaza para todo lo bueno en el mundo.

Dondequiera que la política y el sistema judicial se superponen, es probable que surja la controversia. Ya sea la investigación de Mueller o la Comisión de Derechos Civiles de Colorado, en el momento en que cualquier autoridad legal parece perseguir a alguien con demasiado afán, la gente denuncia una injusticia. En nuestra sociedad pluralista, la igualdad ante la…   » ver todo el comentario
2 K 28
Bertrand_Ndongo #4 Bertrand_Ndongo
#1 .... entre cada una para que el prisionero se recuperara, definitivamente no un estándar que los practicantes más recientes se han impuesto a sí mismos.

Además, las confesiones hechas bajo tortura eran inadmisibles como prueba. Para ser de alguna utilidad, tenían que ser repetidas libremente cuando se había eliminado cualquier amenaza de coacción adicional. Podrías preguntar razonablemente por qué molestarse en usar la tortura si no se puede usar ninguna confesión extraída, pero esta era…   » ver todo el comentario
2 K 28
alfre2 #6 alfre2
Una partida de rojos, según Abogados Cristianos
0 K 11

menéame