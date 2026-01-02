edición general
4 meneos
17 clics

El inquietante regreso de la patria

"Feijóo pone la patria por delante como manera de afirmar quién es el que marca el paso. Vox se ha puesto exigente. Y le disputa la exclusiva. La apelación a lo fundamental lleva siempre incorporada una pretensión de impunidad. Para las derechas autoritarias, en nombre de España todo está permitido. Por eso, enmarcan sus discursos montándose en ella. A partir de aquí, todo lo demás se da por añadidura. Quien no está con ellos está contra la patria. Feijóo, con este apoderamiento de la nación está cruzando la línea que separa a la derecha democr

| etiquetas: derecha , patria , autoritarismo
3 1 2 K 29 politica
9 comentarios
3 1 2 K 29 politica
javierchiclana #1 javierchiclana
"Suscríbete para seguir leyendo":  media
0 K 19
#2 Murciegalo
#1 abre en modo incógnito
0 K 14
javierchiclana #3 javierchiclana *
#2 Fíjate, la captura está tomada en modo incógnito... para entrar con cokies limpias descartando limitador de visitas (poroso). Navegador Chrome.
0 K 19
#5 Murciegalo
#3 vaya, no sé, a mi me funciona (mozilla)
0 K 14
#4 tierramar *
Muy preocupante, cuando los que gobiernan o pueden gobernar apelan a la patria, es que quieren guerras. Creo que uno de los lobbys que está intentando que gobierne el PP, es el armamentistico: Feijoo ya anuncio que si gobernaba iba a entregar el 5% del PIB a la industria armamentista www.larazon.es/espana/feijoo-compromete-llegar-5-gasto-defensa-proxima. Y la derecha simpre ha apelado al concepto patria, para entregar a los jovenes de su país como carne de cañón. Qué peligro!! Jovenes. Porque las corruptas mandamases de Europa están empujando a la guerra, para entreagr nuestro dinero a la industria armamentistica americana.
0 K 16
#6 tierramar
A los Jovenes inmigrantes latino-americanos, cuando les hablen de que España y latino america es una misma patria, y les den la nacionalidad, tengan cuidado; porque quizá el plan de los patriotas PP.VOX, sea enviarles a una guerra como carne de cañon! Porque los jovenes europeos no están por la labor de ofrecerse como víctimas
0 K 16
#7 tierramar *
Otro sñintoma de que la derecha quiere guerra, y la industria armamentistica quiere que gobiernen PP.VOX es está: www.lavanguardia.com/economia/20260102/11405284/inversores-privados-ba Los inversores privados baten récords en la compra de empresas de defensa. Los fondos de capital riesgo colocan 14.500 millones en adquisiciones en el sector
0 K 16
#8 tierramar
A los policias y militares patriotas, si los patriotas del PP.VOX nos meten en una guerra, creo que a ustedes los pueden enviar al frente
0 K 16
CharlesBrowson #9 CharlesBrowson
Pues no estaria mal, porque tanto Marruecos por ejemplo, a veces parece que gobiernan mas para ellos que para nosotros.
0 K 7

menéame